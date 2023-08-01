Курс нацвалюты в июле укрепился на 1,4 процента до 445,89 тенге за доллар

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Валютных интервенций в июле Нацбанк не проводил.

По итогам июля курс тенге укрепился на 1,4% до 445,89 тенге за доллар. Среднедневной объем торгов на казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился с 122 до 146 миллионов долларов. Общий объем торгов составил 2,9 миллиарда долларов, передает Baigenews.kz.

Продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора в течение прошедшего месяца составили порядка 195 миллионов долларов. Компании квазигосударственного сектора продолжают самостоятельно осуществлять продажу на валютном рынке через банки второго уровня.

Продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет за июль составили 591 миллион долларов. Доля продаж из Национального фонда составила 20 процентов от общего объема торгов и не более 30 миллионов долларов в день.

При проведении операций со средствами Национального фонда Национальным банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета. Это подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты. Данная практика позволяет минимизировать влияние операций Национального фонда на валютный рынок.

В целях поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ на уровне 30 процентов Национальный банк в июле продолжил осуществлять покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 240 миллионов долларов или порядка восьми процентов от общего объема рынка.

Валютных интервенций в июле Национальный банк не проводил.