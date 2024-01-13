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Куат Хамитов заключил футбольное пари

Сегодня, 16:26
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Сегодня, 16:26
Сегодня, 16:26
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Казахстанский боец ММА Куат Хамитов заключил необычное пари с совладельцем "Тобола" Алимжаном Калдияровым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Хамитов обратился к Калдиярову в Instagram: "Если ваша команда не будет чемпионом в 2024 году, то черная тачка моя", на что руководитель костанайского клуба ответил: "А если возьмем чемпионство, ты будешь тренироваться и выходить на свои бои в форме "Тобола"?". "Так уж и быть, выиграете чемпионат — я выхожу на свой бой в вашей футболке", — "оформил" спор Хамитов. 

"Друзья, заскриньте, напомните в конце сезона подарить форму "Тобола" для Куата!" — написал Калдияров.

Напомним, Куат Хамитов регулярно критикует казахстанский футбол и при любом удобном случае призывает вкладывать деньги в другие виды спорта. 

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