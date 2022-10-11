КТК полноценно заработает в октябре 2022 года - Минэнерго

Полноценная работа Каспийского трубопроводного консорциума ожидается в октябре текущего года, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом сообщил министр энергетики Болат Акчулаков на заседании правительства РК.

"Как известно, сегодня на Каспийском трубопроводном консорциуме из трёх выносных причальных устройств работает одно. Ввиду ремонтных работ на Кашагане работа одного выносного причального устройства Каспийского трубопроводного консорциума достаточна для текущих объёмов. Полноценная работа Каспийского трубопроводного консорциума ожидается в октябре текущего года", - сказал Болат Акчулаков.

В августе сообщалось, что Каспийский трубопроводный консорциум снизил объём прокачки нефти по трубопроводу Тенгиз-Новороссийск.