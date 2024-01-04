Кому и сколько должны казахстанские футбольные клубы

Через два месяца в Казахстане стартует новый футбольный сезон. Однако некоторые клубы в 2023 году накопили долги, которые не в силах погасить. По каким причинам у организаций появились задолженности, узнавал корреспондент BaigeNews.kz.

"Окжетпес"

У ФК "Окжетпес" за 2023 год остались долги перед футболистами и тренерским штабом. При этом сумму в Управлении физической культуры и спорта Акмолинской области не назвали.

"В ФК "Окжетпес" имеется задолженность за 2023 год перед футболистами клуба, тренерским штабом. Департаментом агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) по Акмолинской области проводится проверка деятельности управления и подведомственных ему организаций за 2018-2023 годы", - говорится в ответе на запрос редакции.

Долги в клубе образовались из-за дополнительных расходов, связанных с тем, что команда проводила домашние матчи на выездах. На стадионе "Окжетпес" в Кокшетау ведётся ремонт, поэтому футболисты во время сезона тренировались и проживали в других городах.

"Во время ремонтных работ "Окжетпес" проводил матчи на стадионах, прошедших лицензирование КФФ и заявленных как запасные. Основная команда принимала домашние матчи в столице на стадионе "Астана-Арена". А проживала и тренировалась в Шымкенте на базе "БИИК", где в стоимость проживания были включены занятия на футбольных полях. Шымкент был удобен для команды с точки зрения логистики, так как проживание в Астане обошлось бы для клуба гораздо дороже и отдельно пришлось бы оплачивать аренду футбольного поля для тренировок. В связи с этим из-за увеличения дополнительных расходов образовалась задолженность", - говорится в ответе на запрос.

При этом дополнительную сумму для погашения долгов клуба из областного бюджета выделять не будут, сообщили в управлении.

Что касается спортивных результатов, то управление спорта ставило перед командой задачу закрепиться в премьер-лиге. Не получилось. "Окжетпес" занял 12 строчку в турнирной таблице по итогам сезона и перешёл в первую лигу.

Команда в прошедшем сезоне одержала семь побед, шесть ничьих и потерпела 13 поражений.

В управлении спорта региона подчеркнули, что примут все меры, чтобы в 2024-2025 году у клуба не было долгов.

"Каспий"

Есть долги и у клуба из Мангистауской области - "Каспий". В начале сезона BaigeNews.kz писал о том, что у команды были задолженности. Остались они и по итогам года. В Управлении физкультуры и спорта региона сообщили, что они будут погашены в ближайшее время.

Долги у команды перед тренерами, футболистами по заработной плате, а также перед другими организациями. Сумму в управлении не назвали.

"Долги у клуба имеются. В данный момент составляется график платежей, новый менеджмент клуба ведёт переговоры с футболистами и тренерами по оптимизации и сокращению задолженностей", - говорится в ответе на запрос редакции.

Фото: ФК "Каспий"

Причина долгов – контракты на большие суммы с иностранными футболистами и тренерами.

"Недавно мы провели независимый аудит деятельности клуба за сезон-2023, выявлен ряд нарушений. Если говорить по сути, то долги образовались, в первую очередь, вследствие несоблюдения финансовой дисциплины: контракты на большие суммы с иностранными футболистами, тренерами", - сообщили в управлении.

В ведомстве уточнили, что результаты аудита направлены в соответствующие органы. Какие меры будут предпринимать, обещали сообщить позже.

Перед началом прошлого сезона команде был поставлен KPI – закрепиться в премьер-лиге. Однако этого не было сделано, "Каспий" по итогам 2023 года занял 13 место с 20 очками в итоговой таблице КПЛ. У команды в прошедшем сезоне было восемь ничьих и 14 поражений. Как и "Окжетпес", в этом году футболисты из Актау будут играть в первой лиге.

Какие меры приняты по этим результатам? В "Каспии" заменили менеджмент, а также усилии контроль за бюджетной дисциплиной, сообщили в местном управлении спорта.

"Тараз"

Тараз – лидером в Казахстане по количеству именитых воспитанников. Здесь свою карьеру начинали Сеильда Байшаков, Вахид Масудов, Дмитрий Огай, Бауыржан Исламхан, Мурат Тлешев, Бауыржан Байтана, Еркебулан Сейдахмет, Елдос Ахметов и Бактиер Зайнутдинов. Неудивительно, что и местные болельщики ждут от ФК "Тараз" если не высоких результатов, то, как минимум, возращения в премьер-лигу. С прошлого года клуб выступает в первой лиге.

В этом году в СМИ появлялась информация, что у клуба есть задолженности.

ФК "Тараз"

В самом клубе в ответ на запрос редакции ответили, что заработная плата за 2023 год выплачена, при этом у команды осталась непогашенная налоговая задолженность. Отпускные спортсменам и остальным специалистам будут перечислены в январе 2024 года.

В организации не сообщили о причинах образовавшихся долгов, сумме, а также о том, будут ли выделяться дополнительно государственные средства для их погашения, кто будет нести ответственность за сложившуюся ситуацию.

Остались без ответа в официальном запросе редакции и вопросы о том, как управление физической культуры и спорта планирует развивать футбольный клуб, разработана ли стратегия. Также в ответе не было сообщено о "Центральном" стадионе: сколько средств выделяется на его содержание и планируется ли реконструкция объекта.