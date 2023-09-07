Китайская компания построит завод по производству комбикорма в СКО

В Северо-Казахстанской области китайская компания "Xian AiJu Cereals Oil Industry Group Co., Ltd." построит завод по производству комбикорма мощностью 300 тысяч тонн, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "НК "KAZAKH INVEST".

В нацкомпании сообщили, что проект планируется построить за год. Будет создано 50 постоянных рабочих мест, сумма инвестиций составит 16 млн долларов.

"Завод будет заниматься переработкой сельскохозяйственной продукции для создания комбикорма для КРС, МРС и птицы. Ожидается, что завод будет не только способствовать развитию местного животноводства, но и создаст дополнительные возможности для сельскохозяйственных производителей области, которые смогут найти надёжного партнёра в лице компании AiJu для реализации своей продукции", - говорится в сообщении.

По информации регионального представителя KAZAKH INVEST Данияра Шалабаева компания AiJu уже с 2016 года работает в Казахстане, вложив в экономику страны свыше 9,4 млрд тенге. По его словам, китайские инвесторы ранее уже реализовали один проект – строительство завода по производству растительного масла в Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области, а теперь планируют расширение деятельности в Казахстане.