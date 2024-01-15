Казахстанцы завоевали три медали на чемпионате Азии по стендовой стрельбе

Казахстанские стрелки успешно выступили на лицензионном чемпионате Азии в Кувейте, завоевав "золото" и две "бронзы", передаёт BaigeNews.kz.

В личном зачёте в упражнении "трап" Мария Дмитриенко из Шымкента в упорнейшей борьбе завоевала бронзовую медаль.

Сборная юниоров в командном зачёте в упражнении "трап" взяла "золото". Чемпионами стали шымкентцы Никита Моисеев и Богдан Конченко и алматинец Никита Чикулаев.

Женская сборная в том же упражнении завоевала бронзовую медаль. В составе команды отличились Мария Дмитриенко и Анастасия Прилепина из Шымкента и Айжан Досмагамбетова из Кызылординской области.

С 11 по 23 января в Эль-Кувейте проходит лицензионный чемпионат Азии по стендовой стрельбе, в котором принимают участие более 350 спортсменов из 35 стран. Разыгрываются восемь олимпийских квот, на каждое олимпийское упражнение - по две квоты.



Сборная Казахстана представлена 18 спортсменами. Они принимают участие в упражнениях трап и скит.