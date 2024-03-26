Казахстанцы впервые завоевали "золото" по синхронному плаванию на чемпионате мира. Как это было

Казахстан впервые завоевал "золото" по артистическому (синхронному) плаванию. Обладателями наград стали Эдуард Ким и Наргиз Болатова. Они набрали 228 баллов и стали лучшими в программе "Технический микс-дуэт". Второе место заняли спортсмены из Китая, третье – из Мексики. О триумфальном выступлении и историческом "золоте" сборной в интервью BaigeNews.kz рассказала Наргиз Болатова.

Чемпионка мира по водным видам спорта родом из Темиртау. Плаванием Наргиз начала заниматься с шести лет.

Сегодня она - мастер спорта международного класса, многократная чемпионка Казахстана, капитан сборной по водным видам спорта.

Синхронным плаванием Наргиз занимается с 14 лет. В спорт пришла по настоянию родителей.

"Спортом я начала заниматься, когда мне было шесть лет. После того, как полтора года прозанималась плаванием, родители предложили мне попробовать себя в синхроном плавании. До 11 класса я училась в спортивной школе №21. Далее выступала в сборной Алматы и поступила в спортивный колледж имени Каркена Ахметова на факультет "Физической культуры", специальность - тренерская деятельность", – рассказала о себе Наргиз.

С Эдуардом она стала выступать в смешанном дуэте год назад. За короткое время пара нашла взаимопонимание.

Наргиз отметила, что выступать в синхронном плавании непросто. Как и в женском дуэте, командных соревнованиях, в синхронном плавании важно не только с точностью выполнить все элементы, но и передать эмоции, раскрыть себя с артистичной стороны.

"Ранее я уже пробовала себя в программе смешанных дуэтов. После этого мне предложили выступить в миксе с Эдуардом. Он очень талантливый и усердный спортсмен. Я максималистка. Думаю, эти качества помогают нам добиваться результатов", – сказала спортсменка.

Победную программу Эдуард и Наргиз исполнили под композицию Даниэля Эльфмана из мультфильма "Труп невесты". Как отметила спортсменка, в хореографическом плане это была интересная и сложная программа.

По словам Наргиз, соперники были очень сильными, и поэтому казахстанцы долго тренировались и готовились к выступлению. Судьи оценивали, насколько точно были выполнены элементы поддержки и сложность программы.

На выступлении нужно было быть внимательным ко всем деталям и полностью прочувствовать программу, передать все эмоции, подчеркнула спортсменка.

После того как объявили победителей, Наргиз испытала смешанные чувства. Ещё на выступлении она была сконцентрирована, собранна, а уже после её поздравляли с победой.

Для спортсменки это были невероятные ощущения: осознавать, что она стала чемпионкой мира, и ей удалось завоевать историческое первое место для своей страны.

"Это невероятное чувство гордости за страну, когда звучит гимн и поднимается флаг. Это – гордость за себя и тренеров, что ты смогла это сделать", – говорит Наргиз, вспоминая момент награждения.

В ближайших планах спортсменки подготовка к этапам Кубка мира, которые состоятся в Китае, Канаде, Франции. Суперфинал же пройдёт в столице Венгрии – Будапеште.

Что касается Олимпийских игр в Париже, то именно среди смешанных пар и мужчин-одиночников награды Олимпиады не разыгрываются.

Наргиз очень надеется, что смешанные пары смогут всё же выступить на Олимпиаде в 2028 году, и они в дуэте с Эдуардом принесут команде олимпийскую медаль.