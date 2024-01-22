Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Китае
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Сегодня, 11:44Сегодня, 11:44
49Фото: freepik.com
Землетрясение было зафиксировано 22 января в 10:33 часов по времени Астаны (4:33 часов по Гринвичу) на территории Китая, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТОО "СОМЭ".
Сообщается, что эпицентр землетрясения расположен в 378 километрах на юго-восток от Алматы на территории Китая.
"Энергетический класс землетрясения 12.3. Магнитуда MPV 5.6. Координаты эпицентра 41.97 градуса северной широты, 81.20 градуса восточной долготы, Глубина 20 километров. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): ощутимости на территории Казахстана нет", - сообщили в СОМЭ.
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