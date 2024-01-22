Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Китае

Землетрясение было зафиксировано 22 января в 10:33 часов по времени Астаны (4:33 часов по Гринвичу) на территории Китая, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТОО "СОМЭ".

Сообщается, что эпицентр землетрясения расположен в 378 километрах на юго-восток от Алматы на территории Китая.