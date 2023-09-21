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Казахстанец упал с крыши 18-этажного ЖК в Южной Корее

Сегодня, 12:15
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chrontime.com Сегодня, 12:15
Сегодня, 12:15
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Фото: chrontime.com

47-летний казахстанец занимался покраской крыши на 18 этаже жилого комплекса, но сорвался оттуда и разбился, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на nocutnews.co.kr.

Корейское СМИ пишет, 20-го числа около 8:25 утра гражданин Казахстана 47 лет устанавливал защитную перекладину на крыше 18-го этажа, но сорвался и упал на землю. Его экстренно доставили в больницу, но он был уже мёртв.

Расматривают вариант, что наш соотечественник мог работать в Корее нелегально, поэтому на работодателя не распространяется закон о наказании за несчастные случаи.

Сообщается также, что в настоящий момент Министерство труда расследует нарушение закона об охране труда и промышленной безопасности, а полиция рассматривает возможность привлечения к ответственности за убийство по халатности и выясняет точные обстоятельства происшествия.

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