Казахстан является маяком модернизации и реформ - Маргаритис Схинас

Вице-президент Европейской комиссии Маргаритис Схинас прибыл в Астану. В визите и его целях он написал в соцсети Х, передаёт BaigeNews.kz.

"Турне по Центральной Азии начинается в Астане - ключевом участнике позитивной эволюции региона. Казахстан является маяком модернизации и реформ, и мой визит подтвердил это. Встречи с лидерами страны касались нашего партнёрства, которое мы будем укреплять", - сообщил политик подписчикам.

С гостем встретился председатель сената Маулен Ашимбаев. Стороны обсудили вопросы расширения торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества, в том числе развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута.