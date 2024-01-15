Казахстан является маяком модернизации и реформ - Маргаритис Схинас
Сегодня, 16:48
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Сегодня, 16:48Сегодня, 16:48
136Фото: senate.parlam.kz
Вице-президент Европейской комиссии Маргаритис Схинас прибыл в Астану. В визите и его целях он написал в соцсети Х, передаёт BaigeNews.kz.
"Турне по Центральной Азии начинается в Астане - ключевом участнике позитивной эволюции региона. Казахстан является маяком модернизации и реформ, и мой визит подтвердил это. Встречи с лидерами страны касались нашего партнёрства, которое мы будем укреплять", - сообщил политик подписчикам.
С гостем встретился председатель сената Маулен Ашимбаев. Стороны обсудили вопросы расширения торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества, в том числе развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута.