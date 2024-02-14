Казахстан превысил обязательства в рамках соглашения ОПЕК+
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В Минэнерго Казахстана выступили с заявлением о выполнении обязательств в рамках Соглашения ОПЕК+, передаёт BaigeNews.kz.
В ведомстве сообщили, что по итогам 36-й министерской встречи ОПЕК+ в ноябре 2023 года Казахстан и другие страны - члены ОПЕК+ приняли новые добровольные обязательства, начиная с января 2024 года, для поддержания стабильности и баланса на мировом нефтяном рынке.
Однако в январе выполнить их не удалось.
"Казахстан всегда поддерживал инициативы стран стран-участниц ОПЕК+. Несмотря превышение обязательств в январе 2024 года, Казахстан компенсирует перепроизводство в течение следующих четырёх месяцев и продолжит выполнять свои обязательства по добыче, согласованные на 35-й министерской встрече ОПЕК+, состоявшейся 4 июня 2023 года, а также дополнительные добровольные обязательства, принятые некоторыми странами ОПЕК и странами, не входящими в ОПЕК, в апреле 2023 года и последующие договоренности, принятые в ноябре 2023 года на февраль и март 2024 года", - сказано в заявлении.
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