Казахстан превысил обязательства в рамках соглашения ОПЕК+

В Минэнерго Казахстана выступили с заявлением о выполнении обязательств в рамках Соглашения ОПЕК+, передаёт BaigeNews.kz.

В ведомстве сообщили, что по итогам 36-й министерской встречи ОПЕК+ в ноябре 2023 года Казахстан и другие страны - члены ОПЕК+ приняли новые добровольные обязательства, начиная с января 2024 года, для поддержания стабильности и баланса на мировом нефтяном рынке.

Однако в январе выполнить их не удалось.