Казахстан намерен отправить на Олимпиаду более 90 спортсменов

Министерство туризма и спорта ожидает, что более 90 казахстанских спортсменов получат лицензии для участия на Олимпиаде в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.

По состоянию на 15 марта право на участие в Олимпиаде-2024 завоевали 25 казахстанских спортсменов.

"Традиционно на Олимпийских играх Казахстан участвует в 23-26 видах спорта. Мы планируем этот показатель сохранить. И более 90 лицензий планируется завоевать на данные игры", — заявил заместитель министра туризма и спорта Серик Жараспаев на заседании штаба по подготовке к Олимпиаде Париж-2024.

Летние Олимпийские игры 2024 продут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.