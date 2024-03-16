Казахстан намерен отправить на Олимпиаду более 90 спортсменов
Сегодня, 01:36
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 01:36Сегодня, 01:36
115Фото: пресс-служба Федерации тенниса Казахстана
Министерство туризма и спорта ожидает, что более 90 казахстанских спортсменов получат лицензии для участия на Олимпиаде в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.
По состоянию на 15 марта право на участие в Олимпиаде-2024 завоевали 25 казахстанских спортсменов.
"Традиционно на Олимпийских играх Казахстан участвует в 23-26 видах спорта. Мы планируем этот показатель сохранить. И более 90 лицензий планируется завоевать на данные игры", — заявил заместитель министра туризма и спорта Серик Жараспаев на заседании штаба по подготовке к Олимпиаде Париж-2024.
Летние Олимпийские игры 2024 продут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Самое читаемое
- В Казахстане начали производить еще одну марку недорогих автомобилей
- В 200-летнем купеческом доме Петропавловска до сих пор живут люди
- Казахстанец придумал схему обмана таксистов из InDriver
- Госслужащие в ВКО сменили строгие костюмы на национальную одежду
- Отец погибшего в ДТП ребёнка расстрелял виновника аварии и его адвоката