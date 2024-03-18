Как похудеть к лету, рассказала нутрициолог

Советы о том, как обрести красивую фигуру и сохранить при этом здоровье, дала психолог, нутрициолог Катерина Кузина, передает BaigeNews.kz со ссылкой на издание "Вечерняя Москва".

Необходимо, чтобы приемы пищи были сбалансированными. В тарелке всегда должны быть белки, жиры, углеводы и клетчатка, так как они дают долгое насыщение.

"Отдавайте предпочтение продуктам с высокой пищевой ценностью. Готовьте по рецептам с недолгой термической обработкой. Меньше потребляйте быстрые углеводы, трансжиры, сахар", — посоветовала Катерина Кузина.

Также нужно снизить калорийность рациона — соблюдение рекомендаций из первого пункта уже поможет сделать это без жестких ограничений. Следует потреблять меньше, чем вы расходуете, чтобы похудение пошло быстрее. Для здорового процесса достаточно сократить калорийность на 500–700 единиц.

По словам специалиста, не стоит забывать о водном балансе. Жидкость ускоряет метаболизм, улучшает работу пищеварения и хорошо отражается на состоянии кожи.

"Подключайте физическую активность. Любые спортивные упражнения сжигают калории, что особенно нужно для стройной фигуры. Желательно ежедневно выделять время для умеренных тренировок. Не забывайте про кардио и растяжку — они особенно эффективны для похудения", — отметила нутрициолог.

Безопасным считается сбросить до одного килограмма за неделю. В процессе правильного похудения специалист советует научиться планировать питание заранее — день, неделя, как вам удобнее; не пропускать приемы пищи, особенно завтрак и обед. Желательно есть по физическому голоду и до ощущения легкой сытости.

"снижения стресса от начала диеты рекомендуется уменьшить напитки с сильным тонизирующим эффектом — кофе, крепкий чай, энергетики. Алкоголь лучше исключить полностью, так как он задерживает жидкость, имеет высокую калорийность и не несет никакой пользы", — сказала Катерина Кузина.

Важно себя дисциплинировать и настроить на здоровое похудение.