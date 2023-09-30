Как на военном полигоне: Стройка в школе в разгар учёбы возмутила жителей Кокшетау

Родители воспитанников областной специализированной школы-интерната № 3 для одарённых детей "Дарын" в Кокшетау обеспокоены развернувшейся во дворе здания стройкой. На начало учебного года пришёлся пик работ, когда строители раскопали траншеи и прокладывают трубы тепло- и водоснабжения. Ограждений, по их словам, нет. По территории то и дело курсирует тяжёлая техника. Между тем, учебное заведение представляет собой целый комплекс помещений, и ребятишкам весь день приходится перемещаться между школой, общежитием и столовой. В ситуации попытался разобраться корреспондент BaigeNews.kz.

"Траншеи, железные балки и тяжёлая техника – школа похожа на военный полигон"

Тревогу родителей усугубила трагедия, случившаяся в одной из столичных школ, где ученик упал между лестничными пролётами. Этот инцидент заставил в очередной раз задаться вопросом: в полной ли мере обеспечена безопасность в казахстанских школах?

… Охватить одним взглядом территорию областной специализированной школы-интерната № 3 для одарённых детей "Дарын" невозможно. Это целый комплекс зданий – непосредственно школа, общежитие и столовая. Пусть в столовую тянется мимо ещё одного помещения – специальной школы-интерната № 4. Сбоку от него строится новый корпус, со старым он соединяется через переход на третьем этаже.

Но в эти дни территория, действительно, напоминает военный полигон: раскопанные траншеи, железо и тяжёлая спецтехника…

По мнению обеспокоенных родителей, строительство ведётся с нарушением техники безопасности. Главный их вопрос как к заказчику (управление строительства Акмолинской области), так и к подрядчику (фирма из Шымкента) – почему не завершили работы до начала учебного года? Почему в сентябре раскопали траншеи и принялись укладывать тепловые трубы?

"Во-первых, по двору все время ездит грузовой транспорт. А что если кто-то из детей попадёт под колёса? Тем более, в спецшколе учатся дети с особенностями развития. Во-вторых, раскопали территорию, в эти дни она почему-то и вовсе не огорожена. А что, если ребёнок упадёт в неё? Кругом лежат железные балки, торчат какие-то металлические штыри. А если школьник напорется на один из них?", – возмущаются горожане. Назвать свои имена они не пожелали.

Последней каплей, переполнившей чашу терпения, стал задетый экскаватором при раскопках кабель. Из-за этого "Дарын" постоянно испытывает проблемы с электроснабжением.

"Был такой страшный звук, после этого школа на несколько дней осталась без света. Да и сейчас постоянные перебои с электричеством. Как мы поняли, первоначально при разработке сметы на строительство нового корпуса не рассчитали трубы, в итоге пришлось спешно всё менять, пересчитывать. Работа затянулась, и теперь все опасные дела делаются в присутствии учеников. Я уже не говорю о том, что несколько раз дети вынуждены проходить в столовую мимо этих траншей", – отметила родительница.

История Большого дома

Обе школы – для одарённых детей и с нарушением слуха и речи – расположены на одной территории, можно сказать, в одном дворе. Когда-то давно, ещё в советские времена это была школа-интернат для одарённых детей со столовой и двумя общежитиями – для мальчиков и девочек. В 90-х годах, когда встал вопрос об открытии школы для учащихся с нарушением слуха, под неё решили временно приспособить одно из общежитий.

Но, как говорится, нет ничего более постоянного, чем временное. Тесное помещение – наполовину школа, наполовину – интернат. Есть даже столовая, примерно на 80 квадратов, она же, если вынести столы, превращается в актовый зал. Нет спортивного и актового залов, классные комнаты очень тесные. О том, что пора расширяться, властям с 90-х написана целая кипа бумаг. Были даже обещания выделить землю, но воз оставался ныне там.

С мёртвой точки проблема сдвинулась в 2019 году, когда руководство области выделило деньги сначала на капремонт старого здания, а потом и на строительство спортивного зала. Но потом решили строить не спортзал, а целый корпус – чтобы и актовый зал, и дополнительные нужные кабинеты там организовать.

"Как можно было в смете не учесть коммуникации?!"

Строительство застопорилось почти в самом начале: на этапе закладки фундамента поднялись грунтовые воды. Работы продолжились после того, как было получено заключение экспертиз: здесь строить можно. Следующий нюанс – об инженерных коммуникациях.

"Когда делали смету, не учли, что вода будет к этому новому зданию тянуться. Мы столкнулись с тем, что на балансе "Кокшетау Су Арнасы" нет этой трассы. Она относится к "Дарыну", и мы "испокон веков" питались оттуда, ведь наше здание изначально принадлежало ему. Не понимаю, как можно было в проектно-сметной документации не предусмотреть коммуникации", – сокрушается директор школы-интерната № 4 Алтын Мустафинова.

Заказчик – управление строительства Акмолинской области – подтвердил: если тепло было предусмотрено в проекте, то по водоснабжению, действительно, возникли вопросы. Пришлось дополнительно тянуть трубы.

"Согласно выданных технических условий, врезка водопровода осуществляется от существующего здания школы для слабовидящих. Проектом не был предусмотрен перенос линии наружных сетей, так как она находится на балансе не "Кокшетау Су Арнасы", а школы "Дарын". Данная линия проходила "воздушкой" совместно с теплотрассы. На сегодняшний день линия водоснабжения проложена в земле, и данные работы выполнены вне проекта и не будут активироваться. Работы выполнялись управлением образования совместными усилиями с подрядчиками", – пояснили в ведомстве. Его специалисты также подчеркнули необходимость передать линию на баланс компании "Кокшетау Су Арнасы" для дальнейшей эксплуатации".

В свою очередь, Алтын Мустафинова подчеркнула, что претензий к фирме-подрядчику – ни по качеству работ, ни по качеству используемых строительных материалов, ни по технику безопасности у неё, как у руководителя школы, нет.

"Опоздания случились по независящим от него причинам – недоработки в проектно-сметной документации, затяжные дожди. Я, конечно, торопила, требовала, чтобы территорию привели в порядок до начала учебного года. Если бы по коммуникациям в смете учли, такого бардака сейчас бы не было. К тому же они помогали нам даже там, где не должны были – взять хоть прокладку линий водоснабжения. Когда раскопали траншеи, я попросила сделать мостики с поручнями – всё было исполнено. И огорожено всё было, сегодня только открыли ленты, потому что укладывают трубы", – подчеркнула директор.

Она попросила и родителей, и коллектив школы-интерната "Дарын" отнестись с пониманием.

"Я с самого начала прошу быть терпимее, потому что это делается для детей. Тем более, для детей с особенностями в развитии. Мы столько лет этот корпус просили, ждали! Я проводила беседы с администрацией "Дарына" и со своим коллективом – важно быть предельно внимательными и ответственными. Воспитанников не выпускаем из здания, на прогулку, без сопровождения, городских ребятишек передаём родителям строго из рук в руки", – отметила Алтын Сексенбаевна.

Отметим, в специальной школе-интернате сегодня учатся 123 ребёнка от пяти до 18 лет с нарушениями слуха и речи. В новом корпусе будут расположены спортивный и актовый залы, восемь классных комнат, пять кабинетов логопедов, кабинет психолога, психологической разгрузки, дефектолога и сенсорная комната. Строители обещают завершить все работы к новому году.

Фото Асель Турар.