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  • Из-за непогоды закрыли часть трассы Самара-Шымкент в Кызылординской области
pixabay.com/ иллюстративное фото Сегодня, 00:34
62
Сегодня, 00:34
62
Фото: pixabay.com/ иллюстративное фото

Из-за непогоды закрыли часть трассы Самара-Шымкент в Кызылординской области

В Кызылординской области из-за ухудшения погодных условий введено ограничение движения на трассе Самара-Шымкент, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "КазАвтоЖол".

Ограничение введено на участке данной трассы от села Кармакшы до села Шиели (км 1645-1939) и касается всех видов автотранспорта. 

В области 27 декабря прогнозировались осадки в виде дождя и снега.

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#дорога #трасса #Кызылординская область #непогода
BaigeNews.kz
Сегодня, 00:34
62
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