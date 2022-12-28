Из-за непогоды закрыли часть трассы Самара-Шымкент в Кызылординской области

Фото: pixabay.com/ иллюстративное фото

В Кызылординской области из-за ухудшения погодных условий введено ограничение движения на трассе Самара-Шымкент, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "КазАвтоЖол".

Ограничение введено на участке данной трассы от села Кармакшы до села Шиели (км 1645-1939) и касается всех видов автотранспорта.

В области 27 декабря прогнозировались осадки в виде дождя и снега.