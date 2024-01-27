Итальянская Eni проведет разведку нового месторождения на Каспии

Итальянская нефтедобывающая компания Eni вместе с КМГ проведет разведку вблизи Кашагана, передает BaigeNews.kz со ссылкой на oilcapital.ru.

Eni пробурит разведочную скважину на блоке Абай в казахстанском секторе Каспийского моря. Компания заявила о намерениях провести геологоразведочные работы на мелководье Каспия, вблизи с уже разрабатываемым крупнейшим нефтегазовым проектом на шельфе Казахстана Кашаган. Вместе с разработкой месторождений Тенгиз и Карачаганак освоение этого проекта в лидерах по объемам инвестиций в нефтяные проекты в стране.

Итальянцы проведут разведку на блоке Абай в партнерстве с национальной нефтегазовой компанией "КазМунайГаз". СП казахстанской компании и Eni — Isatay Operating, созданное на паритетных началах (50% на 50%), привлечет от каждой из компаний по $300 млн.

Разведка на блоке Абай изначально была запланирована на 2021 год, но неоднократно переносилась. Теперь бурение разведочной скважины запланировано на третий квартал текущего года.

По информации министерства окружающей среды и природных ресурсов РК, за последние два десятилетия в казахстанском секторе Каспийского моря быстрыми темпами идет обмеление. В период с 2021 года по 2023 год средняя глубина моря сократилась на 35 см. Такие темпы приводят к корректировкам с привлекаемой техникой для разработки нефтегазовых активов на Каспии. Одним из вариантов используемой буровой установки для бурения на блоке Абай может стать Caspian Explorer, способная работать на глубине воды от 2,5 до 5,5 м. Тогда как ранее сообщалось об оценках глубин на этом блоке в 8 м.