  • 29 Сентября, 12:05
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iPhone 15 попытались нелегально завести в Казахстан из ОАЭ

Сегодня, 10:47
АВТОР
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kgd.gov.kz Сегодня, 10:47
Сегодня, 10:47
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Фото: kgd.gov.kz

В Алматы пресекли контрабанду iPhone 15, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет государственных доходов МФ РК.

Сообщается, гражданин Казахстана купил в Арабских Эмиратах 34 iPhone 15 на сумму 25,3 миллиона тенге, не задекларировал их и попытался завести в Казахстан. На таможенном контроле рейса "Дубай-Алматы" этот факт был выявлен.

Сейчас мобильные устройства перемещены на склад временного хранения для прохождения процедуры таможенного оформления и получения разрешительных документов. А нарушитель оштрафован согласно части 1 статьи 551 КоАП РК на сумму 30 месячных расчётных показателей - 103,5 тысячи тенге. 

     

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