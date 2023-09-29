iPhone 15 попытались нелегально завести в Казахстан из ОАЭ
Сегодня, 10:47
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Сегодня, 10:47Сегодня, 10:47
223Фото: kgd.gov.kz
В Алматы пресекли контрабанду iPhone 15, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет государственных доходов МФ РК.
Сообщается, гражданин Казахстана купил в Арабских Эмиратах 34 iPhone 15 на сумму 25,3 миллиона тенге, не задекларировал их и попытался завести в Казахстан. На таможенном контроле рейса "Дубай-Алматы" этот факт был выявлен.
Сейчас мобильные устройства перемещены на склад временного хранения для прохождения процедуры таможенного оформления и получения разрешительных документов. А нарушитель оштрафован согласно части 1 статьи 551 КоАП РК на сумму 30 месячных расчётных показателей - 103,5 тысячи тенге.
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