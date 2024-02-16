Информация о пожаре в ТРЦ "Хан Шатыр" не подтвердилась
Сегодня, 00:38
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Сегодня, 00:38Сегодня, 00:38
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В МЧС Казахстана сообщили, что информация о пожаре в ТРЦ "Хан Шатыр" 15 февраля не подтвердилась, передаёт BaigeNews.kz.
В 23:35 пожарные подразделения ДЧС Астаны выехали по повышенному рангу вызова по адресу: пр. Туран 37, ТРЦ "Хан Шатыр ".
По прибытию пожарные незамедлительно приступили к разведке здания. В итоге факт горения не подтвердился.
Выяснилось, что снаружи здания торгово-развлекательного центра на уровне пика происходило парение.
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