  • 16 Февраля, 01:22
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Информация о пожаре в ТРЦ "Хан Шатыр" не подтвердилась

Сегодня, 00:38
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Информация о пожаре в ТРЦ "Хан Шатыр" не подтвердилась Сегодня, 00:38
Сегодня, 00:38
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В МЧС Казахстана сообщили, что информация о пожаре в ТРЦ "Хан Шатыр" 15 февраля не подтвердилась, передаёт BaigeNews.kz.

В 23:35 пожарные подразделения ДЧС Астаны выехали по повышенному рангу вызова по адресу: пр. Туран 37, ТРЦ "Хан Шатыр ".

По прибытию пожарные незамедлительно приступили к разведке здания. В итоге факт горения не подтвердился.

Выяснилось, что снаружи здания торгово-развлекательного центра на уровне пика происходило парение.

 
 
 
 
 
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Публикация от НОВОСТИ | СХОДИМ | ASTANOVKA (@v_astane_official)

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