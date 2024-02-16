Информация о пожаре в ТРЦ "Хан Шатыр" не подтвердилась

В МЧС Казахстана сообщили, что информация о пожаре в ТРЦ "Хан Шатыр" 15 февраля не подтвердилась, передаёт BaigeNews.kz.

В 23:35 пожарные подразделения ДЧС Астаны выехали по повышенному рангу вызова по адресу: пр. Туран 37, ТРЦ "Хан Шатыр ".

По прибытию пожарные незамедлительно приступили к разведке здания. В итоге факт горения не подтвердился.

Выяснилось, что снаружи здания торгово-развлекательного центра на уровне пика происходило парение.