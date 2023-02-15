Гульбану Абенова поддержала внедрения ID карт для представителей СМИ

Фото: facebook.com/gulbanu.abenova

Журналист Гульбану Абенова выссказалась за определение статуса журналиста в Казахстане. Своим мнением она поделилась на личной странице в Facebook, передаёт BaigeNews.kz.

"Надо бы детально изучить новый законопроект по СМИ. От коллег даносятся разные мнения о нем. Вот, что я хочу сказать о том, что уже интересного увидела в законопроекте.

Давно надо определить статус журналистов у нас. Например, есть одна дама подражает Коскиной задаёт вопросы в СЦК. Конечно, ей до неё далеко. Потом она подражает мне типа журналистские расследования делает. И до меня доходят слухи, что шантажом занимается или вымогает, говорят иногда прикрывается моим именем.

Опять же слухи, требует деньги взамен за не публикацию. Я ее видела однажды, и знаю что она никогда не имела отношения к журналистике. Но вот везде представляется журналистом. В то же время, некоторые хейтеры мои называют меня недожурналистом и что нельзя меня считать журналистом потому я пишу в соцсетях и т.д. Одно время я гордилась тем , что у меня есть корочка члена Союза журналистов РК. Сейчас этот Союз что есть, что нет. Поэтому новшество которое предлагается нужно. Аккредитация, пресс-карты. Думаю, ее могут получить журналисты официально работающие в официально зарегистрированных СМИ или фрилансеры имеющие договора со СМИ", - написала Абенова.

По её мнению, получая пресс-карту журналист будет по умолчанию аккредитован на все открытые мероприятия проводимые государственными органами.

"И ещё доступ на культурно-массовые мероприятия. Такое раньше было. Не знаю какая договорённость была и между кем. Я ходила бесплатно на все спектакли, показав при входе удостоверение "Пресса", для нас всегда были специальные места. Хотелось бы и на спортивные мероприятия иметь. Как же сложно было получить доступ на турниры. Чуть ли не за месяц на аккредитацию подавать требует. И ещё говорят по пресс-карте можно подавать на льготную ипотеку. Тоже супер. Об этом мы говорили на протяжении тридцати лет. На самом деле насколько я знаю, общаясь с коллегами зарплата у журналистов небольшая, даже ниже чем у учителей. Конечно, зависит от издания, квалификации и опыта. Но тем не менее, зарплата журналистов не позволяла им накопить на квартиру. Поэтому для молодых семей это хорошая льгота, поддержка.

Сообщается, что обладатели пресс-карты имеют право на обучение, организуемые Министерством информации и общественного развития в рамках курса отраслевой журналистики. Какие курсы будут не знаю, но обучаться надо постоянно. Поэтому тоже хорошее преимущество.

В свою очередь, журналисты, не получившие пресс-карту будут проходить аккредитацию в соответствии с действующим механизмом аккредитации", - подытожила Абенова.