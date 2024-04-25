Государство возместит все убытки - Президент

В Астане под председательством Касым-Жомарта Токаева проходит заседание XXXIIІ сессии Ассамблеи народа Казахстана "Единство. Созидание. Прогресс", передаёт BaigeNews.kz.

Президент заявил, что общая победа над природной стихией не за горами. После ухода большой воды начнется реконструкция пострадавших регионов. По его словам, прежде всего, гражданам будет выплачена компенсация за ущерб, начнется строительство домов и выделение квартир, восстановление разрушенной инфраструктуры. На эту огромную работу выделен короткий срок – 5 летних и осенних месяцев. .

"В результате этих масштабных паводков тысячи людей потеряли свое имущество, остались без источника дохода. Поэтому государством принимаются адресные меры поддержки граждан. Все пострадавшие получат единовременную выплату на семью. После оценки ущерба им будут выплачены компенсации за поврежденное или уничтоженное имущество. Государство отремонтирует поврежденное жилье и построит новое жилье вместо разрушенного", - сказал глава государства.

При этом, по мнению Токаева, следует учесть, что строительство жилья в поймах рек заведомо несет риски повторного затопления и уничтожения. Поэтому определять места застроек новых районов нужно с учетом гидрологических и географических особенностей того или иного населенного пункта. Акиматы должны строго соблюдать требования соответствующих правил. Он считает, что предстоящее масштабное строительство создаст новые возможности для граждан.

"Граждане смогут сменить место жительства, построив или получив дома в населенных пунктах с более привлекательным экономическим потенциалом и экологической ситуацией. Вместе с тем решения о возможном расселении населенных пунктов, расположенных в неблагоприятных зонах, будут приниматься с учетом мнения каждой пострадавшей от паводков семьи. Для тех, кто захочет восстановить свое жилье самостоятельно, будет предусмотрен отдельный механизм выплат, обеспечивающий их целевое использование. Процесс подачи заявления на возмещение ущерба и восстановление имущества будет цифровизирован", - отметил глава государства.

Кроме того, за каждым населенным пунктом будут адресно закреплены крупные бизнесмены из числа изъявивших желание помочь. Это позволит предпринимателям четко видеть, на какие цели расходуются выделяемые ими средства. Вся масштабная работа по восстановлению жилья и инфраструктуры будет находиться под моим личным контролем.