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  • Гонку с участием полицейского авто на пешеходной улице в Петропавловске сняли на видео
polisia.kz Сегодня, 16:07
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Сегодня, 16:07
261
Фото: polisia.kz

Гонку с участием полицейского авто на пешеходной улице в Петропавловске сняли на видео

В департаменте полиции СКО прокомментировали ролик, в котором полицейский автомобиль гнался за скутером по пешеходной улице в Петропавловске, передаёт BaigeNews.kz.

Происходящее сняли на видео прохожие и выложили в Сеть.

 
 
 
 
 
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Публикация от ПЕТРОПАВЛОВСК КАЗАХСТАН ❤ СКО (@skopetro)

В ДП пояснили, что 25 июля сотрудникам батальона патрульной полиции поступила информация от участника дорожного движения о том, что со стороны озера Пёстрое по улице Жамбыла едет водитель скутера, предположительно, находящийся в нетрезвом состоянии.

"Около 23:35 указанное очевидцем двухколёсное транспортное средство было замечено; водитель управлял скутером без включённых осветительных приборов и средств индивидуальной защиты, а также перевозил пассажира. На законные требования об остановке мужчина не реагировал, осуществляя движение с нарушением скорости, на запрещающий сигнал светофора, умышленно выехав на пешеходную улицу Конституции Казахстана", - сообщили в пресс-службе департамента.

Чтобы обеспечить безопасность прохожих, сотрудники автопатруля были вынуждены осуществлять движение следом за скрывающимся правонарушителем, предупреждая граждан с помощью громкоговорителя. 

Однако догнать и задержать нарушителя не удалось. Розыск водителя скутера продолжается.

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Сегодня, 16:07
261
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