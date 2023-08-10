Главное - хорошо выспаться: девушка-пилот рассказала о секретах профессии

Ажар Несипбаева - умница, красавица, выпускница Академии гражданской авиации и пилот. Как девушка попала за штурвал самолёта, на рассказала в интервью, передаёт BaigeNews.kz.

19 июля Ажар совершила исторический полёт - рейс с полностью женским экипажем.

Сейчас она работает в авиакомпании QazaqAir.

"Полёт начинается не с момента, когда ты проснулся, а с того момента, когда засыпаешь. Ты уже готовишься к своему рейсу. Для меня самое главное - это хорошо выспаться", - рассказала девушка о подготовке к рейсам.

Её любимое направление "Астана - Алматы".

"Алматы - мой любимый город, город, с которым я познакомилась во время своего студенчества. Он для меня особенный. Поэтому мой любимый рейс - это маршрут "Астана - Алматы", - призналась пилот.

Мечта пилотировать у неё появилась в детстве.

"Первые шаги в авиации я сделала, будучи школьницей. Сначала обучалась в авиационном учебном центре. Там получила свою лицензию LAPL. После 11 класса поступила в Академию гражданской авиации. По окончании разослала очень много интервью в разные авиакомпании, не только в Казахстане, но и в ближнее зарубежье", - сказала Ажар.

Девушка также дала несколько советов молодёжи.

"Студентам и всей молодёжи я бы посоветовала никого не слушать, твёрдо следовать своим целям, очень хорошо учиться. Авиация - это не только про романтику. Это про очень длинное трепетное обучение. В кабине самолёта нет никаких гендерных различий. Человек, который сидит за штурвалом, чётко знает, что он делает. У нас есть специальные процедуры, всё выполняется чётко по нашим стандартам", - заключила она.