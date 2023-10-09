Глава управления образования Шымкента уволилась по собственному желанию

Жанат Тажиева покинула пост руководителя управления образования Шымкента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на OTYRAR.

Экс-руководитель управления образования Шымкента Жанат Тажиева трижды возглавляла систему образования города. В сфере образования её стаж составляет более 30 лет.

Позже она прокомментировала причину ухода.

"Я сама приняла такое решение. Ухожу по собственному желанию. Пока займусь собой и своим здоровьем. Предложений много, пока ничего сказать не могу", — сказала Жанат Тажиева.