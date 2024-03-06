Где Сатпаевы, Есеновы, Маргуланы? – мажилисмен возмутился поддержкой учёных в Казахстане

Сегодня в Мажилисе Парламента находится проект закона "О науке и технологической политике". Мажилисмен Едил Жанбыршин раскритиковал подготовленный министерством науки и высшего образования проект и потребовал исправить все недочёты до второго чтения, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Это очень важный закон. Потому что интеллектуальное богатство – это выше, чем полезные ископаемые. Любое государство развивается только на основе науки. То, что президент вернул статус Академии наук, это хорошая инициатива. У нас должна быть научная среда", - сказал депутат.

Он напомнил, что в 2011 году в стране уже был принят закон о науке, а в 2015 году – закон о коммерциализации научно-технических работ. Однако, по его словам, данные законы не позволили Казахстану выйти на хороший уровень по научным показателям. Более того, из года в год происходит снижение научного потенциала. Так, если по показателю "инновационный индекс" в 2020 году республика была на 77 месте, то в 2023 году спустилась на 81 место.

Едил Жанбыршин перечислил уязвимые места научной отрасли страны.

"Бюджетное финансирование науки имеет свои проблемы – закрытость и так далее. Очень много вопросов было задано по полезным ископаемым. Недропользователи обязаны выделять 1 процент по НИОКР, если министр не знает поступления от этих компаний в сферу НИОКР, то это как-то не красит", - сказал депутат.

Раскритиковал депутат и деятельность Национального научного совета.

"Они дают отчёт на четыре страницы. Там нет анализа, сколько было научных открытий, что мы экспортируем, какие товары и продукция у нас есть на основе научных открытий. Всё написано на русском языке. На казахском и английском нет никакого материала", - возмутился мажилисмен.

Он заметил, что в Казахстане отсутствуют точки роста для развития науки.

"Например, есть Кембриджский университет, в Шень-Жене есть центры – это как инкубаторы для научных деятелей. В соседней стране есть 13 наукоградов. Они решают социальные вопросы. Там идёт прикладной характер на открытия учёных. Без этого никогда наука не будет развиваться", - сказал Жанбыршин.

Депутат считает, что в Казахстане недостаточно поддерживают учёных, а в разработанном законе о науке не прописаны чёткие механизмы поддержки.