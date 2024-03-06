Где Сатпаевы, Есеновы, Маргуланы? – мажилисмен возмутился поддержкой учёных в Казахстане
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Сегодня в Мажилисе Парламента находится проект закона "О науке и технологической политике". Мажилисмен Едил Жанбыршин раскритиковал подготовленный министерством науки и высшего образования проект и потребовал исправить все недочёты до второго чтения, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Это очень важный закон. Потому что интеллектуальное богатство – это выше, чем полезные ископаемые. Любое государство развивается только на основе науки. То, что президент вернул статус Академии наук, это хорошая инициатива. У нас должна быть научная среда", - сказал депутат.
Он напомнил, что в 2011 году в стране уже был принят закон о науке, а в 2015 году – закон о коммерциализации научно-технических работ. Однако, по его словам, данные законы не позволили Казахстану выйти на хороший уровень по научным показателям. Более того, из года в год происходит снижение научного потенциала. Так, если по показателю "инновационный индекс" в 2020 году республика была на 77 месте, то в 2023 году спустилась на 81 место.
Едил Жанбыршин перечислил уязвимые места научной отрасли страны.
"Бюджетное финансирование науки имеет свои проблемы – закрытость и так далее. Очень много вопросов было задано по полезным ископаемым. Недропользователи обязаны выделять 1 процент по НИОКР, если министр не знает поступления от этих компаний в сферу НИОКР, то это как-то не красит", - сказал депутат.
Раскритиковал депутат и деятельность Национального научного совета.
"Они дают отчёт на четыре страницы. Там нет анализа, сколько было научных открытий, что мы экспортируем, какие товары и продукция у нас есть на основе научных открытий. Всё написано на русском языке. На казахском и английском нет никакого материала", - возмутился мажилисмен.
Он заметил, что в Казахстане отсутствуют точки роста для развития науки.
"Например, есть Кембриджский университет, в Шень-Жене есть центры – это как инкубаторы для научных деятелей. В соседней стране есть 13 наукоградов. Они решают социальные вопросы. Там идёт прикладной характер на открытия учёных. Без этого никогда наука не будет развиваться", - сказал Жанбыршин.
Депутат считает, что в Казахстане недостаточно поддерживают учёных, а в разработанном законе о науке не прописаны чёткие механизмы поддержки.
"Мы должны учёным предоставлять всю инфраструктуру, заработную плату, лаборатории. Генераторы идей в науке это личности. Где Сатпаевы, Есеновы, Маргуланы? Без таких выдающихся личностей наука никогда не будет развиваться. В законопроекте мы не видим такого потенциала, который стимулировал бы наших учёных. Наши учёные могут выехать за рубеж. Я встречался со многими учёными. Они говорят, что бюррократизация не даёт им возможностей развивать их научные работы. Страна, которая хочет потонуть, делает себе бумажное море. Министр, вы просто объединили два законопроекта, разве это закон? Мы должны этот законопроект наполнить содержанием, иначе это будет холостым патроном", - сказал мажилисмен.
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