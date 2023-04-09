Футбольные болельщики устроили массовую драку в Шымкенте

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Более 20 футбольных болельщиков доставили в полицию Шымкента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

На пульт "102" Енбекшинского РУП поступило сообщение о том, что возле кафе "Прага" по улице Уалиханова дерутся мужчины.

"На место сразу же прибыли патрульные наряды полиции и следственно-оперативная группа. Установлено, что потасовка произошла между болельщиками футбольных команд "Ордабасы" и "Актобе". В данное время в управление полиции доставлены 20 человек", — говорится в сообщении.

Полицейским предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Отметим, что футбольный матч "Ордабасы" — "Актобе" пройдёт сегодня в 21:00 на стадионе имени Хаджимукана Мунайтпасова в Шымкенте.