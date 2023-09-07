Фонарные столбы на 80 млн тенге украли в Алматы
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В Алматы сотрудники одной из компаний не досчитались столбов освещения на 80 миллионов тенге и заявили об этом в полицию. Хищение выявлено в Алатауском районе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Раскрыть преступление помогли камеры видеонаблюдения. Они зафиксировали факты неоднократных краж.
"Злоумышленники орудовали ночью. Приезжали на грузовой ГАЗели, подгоняли арендованный манипулятор, прямо у основания спиливали фонарные столбы и похищали их. Изъято свыше 50 столбов, распорядиться ими подозреваемые не успели. Задержаны двое мужчин, 24 и 31 лет. Они водворены в ИВС", – сообщил начальник Управления полиции Алатауского района Есен Искаков.
В соответствии со статьёй 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.
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