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Фонарные столбы на 80 млн тенге украли в Алматы

Сегодня, 16:46
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 16:46
Сегодня, 16:46
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Фото: polisia.kz

В Алматы сотрудники одной из компаний не досчитались столбов освещения на 80 миллионов тенге и заявили об этом в полицию. Хищение выявлено в Алатауском районе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Раскрыть преступление помогли камеры видеонаблюдения. Они зафиксировали факты неоднократных краж. 

"Злоумышленники орудовали ночью. Приезжали на грузовой ГАЗели, подгоняли арендованный манипулятор, прямо у основания спиливали фонарные столбы и похищали их. Изъято свыше 50 столбов, распорядиться ими подозреваемые не успели. Задержаны двое мужчин, 24 и 31 лет. Они водворены в ИВС",  – сообщил начальник Управления полиции Алатауского района Есен Искаков. 

В соответствии со статьёй 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит. 

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