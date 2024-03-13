Финансировать обучение безработных будут центры трудовой мобильности

Минтруда и социальной защиты населения нашей страны подготовило поправки в правила организации и финансирования профессионального обучения, передаёт BaigeNews.kz. Теперь в течение трех рабочих дней со дня выбора безработным организации образования карьерный центр выдает безработному с его согласия направление на обучение в организацию образования.

Отметим, заключать с безработным, организацией образования и работодателем социальный контракт по профессиональному обучению будут центры трудовой мобильности.

В течение одного месяца после определения перечня профессий и навыков Центр трудовой мобильности заключает договор с организацией образования, в рамках которого осуществляется направление безработных на профессиональное обучение.

Центр трудовой мобильности ежемесячно к 10 числу месяца, следующего за отчетным, на основании отчетов, представленных организации образования, перечисляет стипендию и материальную помощь на текущие (карточные) счета безработных. Ежемесячно к 15 числу месяца, следующего за отчетным, на основании акта выполненных работ, предоставленного организацией образования, центр перечисляет оплату за обучение безработных на расчетный счет организации образования. Затем карьерный центр в течение трех рабочих дней извещает безработного о принятом решении работодателя и выдает ему с его согласия направление на обучение.

Заработная плата безработным в период обучения выплачивается центром трудовой мобильности.

К слову, выплата социального пособия по временной нетрудоспособности безработным в период обучения производится также центром трудовой мобильности. Центр трудовой мобильности ежемесячно к 15 числу месяца, следующего за отчетным, на основании акта выполненных работ, предоставленного работодателем, перечисляет оплату за обучение на расчетный счет работодателя.

Ранее все перечисленные функции осуществляли карьерные центры. Теперь карьерные центры не являются юридическим лицом и не имеют собственного баланса, оплату производит Центр трудовой мобильности.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 1 апреля.