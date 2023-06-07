Филиалы каких зарубежных вузов появятся в Казахстане

Фото: BaigeNews.kz/ Арман Мухатов

По поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева в нашей стране открываются представительства зарубежных университетов. С прошлого года в разных городах уже работают филиалы мировых вузов. Корреспондент BaigeNews.kz выяснил, какие ещё иностранные дипломы смогут получить наши студенты, не выезжая за пределы страны.

Как сообщили в министерстве науки и высшего образования РК, с 2022 года по программе двойного диплома обучается 42 студента, по совместным образовательным программам - 113 студентов. Филиалы зарубежных вузов будут рассредоточены по стране.

"В текущем году ведётся работа по открытию филиала Университета Херриот-Уотт (Великобритания) на базе Актюбинского регионального университета им. Жубанова. Обучение будет вестись на английском языке по следующим направлениям: Petroleum Engineering, Electrical engineering, Computer Science. Ежегодный прием будет составлять 300 человек. Специальные дисциплины будут вести преподаватели британского вуза, а социально-гуманитарный цикл будет вестись преподавателями казахстанского вуза", - сообщили в профильном органе.

Также, по информации ведомства, Университет Шакарим подписал договор с Университетом экономики Польши о создании филиала. Вузы являются давними партнёрами. Сотрудничество предполагается в рамках программ двойного диплома по следующим направлениям: мехатроника (обучение на английском языке), менеджмент спорта (на русском языке), экономика, педагогика, отельно-ресторанный бизнес, логистика, компьютерная графика и мультимедиа. Обучение будет длиться четыре года, а ежегодный приём студентов - не менее 30 человек.

"Ведётся работа по созданию филиала Университета Хаджеттепе (Турция) на базе Жетысуского университета имени Жансугурова. Обучение будет вестись на английском языке по таким образовательным программам, как "пищевой инжиниринг" и "инжиниринг окружающей среды". Ежегодно планируется принимать 50 студентов", - сообщили в министерстве науки и высшего образования.

Кроме того, прорабатывается вопрос создания филиала Университета Гази на базе Южно-Казахстанского педагогического университета по направлениям: образование, педагогика, строительство и архитектура.

В планах и консорциум немецких вузов на базе Есенов Университета по подготовке кадров в области развития зелёного водорода, разработки и дальнейшего развития проектов зелёной энергетики в Мангистауской области:

"Открытие филиалов ведущих зарубежных вузов направлено, прежде всего, на трансформацию образовательного процесса и изменение научной экосистемы вузов путём внедрения новых технологий в образовании. Как правило, в рамках создания филиалов применяется модель реализации программ двойного диплома".

Чиновники от образования уверены, что в будущем такая практика позволит максимально перейти от импорта к экспорту образовательных услуг, привлечь иностранных студентов в нашу страну и снизить отток талантливой молодёжи в зарубежные страны.