Февраль 2023 назвали одним из самых тёплых за последние 80 лет

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На большей части Казахстана в феврале температура воздуха была выше нормы на 1–3 градуса. В некоторых регионах страны метеорологи даже зарегистрировали температурный рекорд, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные "Казгидромета".

Рекордные показатели температурного фона наблюдались в начале третьей декады февраля.Так, впервые за 83 года на метеостанции Балхаш в Карагандинской области столбики термометров достигли отметки +3,1 °С, ранее в 1940 году было +2,8°С.

Рекордные показатели температурного фона в начале третьей декады февраля наблюдались и в других регионах. К примеру, 20 февраля на метеостанции Актау в Мангистауской области исследователи зафиксировали максимальную температуру воздуха +12,0°С, что выше на один градус к предыдущему рекорду, установленному в 2002 году.

22 февраля на метеостанции Аркалык в Костанайской области самая высокая температура воздуха была +3,5°С, тем самым был перекрыт рекорд 1978 года, когда температура воздуха составила +3,0°С.

На метеостанции Астана воздух прогрелся до +4,8°С, таким образом обновился рекорд 1978 года (+2,7°С).

На метеостанции Жезказган в Улытауской области зафиксировано +4,3°С, в 1999 году было +2,7°С.

На метеостанции Усть-Каменогорск было +6,5°С, что выше предыдущего рекорда 1991 года на два градуса.

23 февраля на метеостанции Павлодар максимальное значение температуры воздуха достигло +3,4°С, обновив рекорд 1978 года (+3,0°С).

На метеостанции Семей наблюдалась максимальная температура воздуха +5,3°С, таким образом был перекрыт рекорд 1999 года (+3,3°С).