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Сегодня, 21:57
189
189Фото: пресс-служба акимата Алматы
Ещё один участок дороги закроют на проспекте аль-Фараби в Алматы
Где на проспекте аль-Фараби в Алматы начнутся дорожно-ремонтные работы, сообщили в акимате и представили схемы объезда, передаёт BaigeNews.kz.
C 23:00 19 июля до 7:00 21 июля на проспекте аль-Фараби (пересечение с проспектом Назарбаева) будут укладывать полимерноасфальтобетонное покрытие.
Движение будет полностью перекрыто на:
- разворотном съезде проспекта аль-Фараби при движении в западном направлении (с бульвара Мендикулова в сторону проспекта Назарбаева);
- съезде с проспекта Назарбаева на проспект аль-Фараби в восточном направлении, повороте налево с проспекта Назарбаева на проспект аль-Фараби (в западном направлении) и по улице Западный Желтоксан от проспекта аль-Фараби в северном направлении.
Объезды закрытых участков организованы по бульвару Мендикулова, улицам Сатпаева, Западный Желтоксан, проспекту Сейфуллина, улице Жолдасбекова.
Движение транспорта по проспекту Назарбаева и по съезду с проспекта аль-Фараби в восточном направлении на проспект Назарбаева в период перекрытия будет осуществляться в штатном режиме.
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