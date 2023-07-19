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  • Ещё один участок дороги закроют на проспекте аль-Фараби в Алматы
пресс-служба акимата Алматы Сегодня, 21:57
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Сегодня, 21:57
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Фото: пресс-служба акимата Алматы

Ещё один участок дороги закроют на проспекте аль-Фараби в Алматы

Где на проспекте аль-Фараби в Алматы начнутся дорожно-ремонтные работы, сообщили в акимате и представили схемы объезда, передаёт BaigeNews.kz.

C 23:00 19 июля до 7:00 21 июля на проспекте аль-Фараби (пересечение с проспектом Назарбаева) будут укладывать полимерноасфальтобетонное покрытие.

Движение будет полностью перекрыто на:

  • разворотном съезде проспекта аль-Фараби при движении в западном направлении (с бульвара Мендикулова в сторону проспекта Назарбаева);
  • съезде с проспекта Назарбаева на проспект аль-Фараби в восточном направлении, повороте налево с проспекта Назарбаева на проспект аль-Фараби (в западном направлении) и по улице Западный Желтоксан от проспекта аль-Фараби в северном направлении. 

Объезды закрытых участков организованы по бульвару Мендикулова, улицам Сатпаева, Западный Желтоксан, проспекту Сейфуллина, улице Жолдасбекова.

Движение транспорта по проспекту Назарбаева и по съезду с проспекта аль-Фараби в восточном направлении на проспект Назарбаева в период перекрытия будет осуществляться в штатном режиме.

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Сегодня, 21:57
189
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