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скриншот с видео Вчера, 23:28
153
Вчера, 23:28
153
Фото: скриншот с видео

Экскаваторы провалились в грунт при очистке дна озера Сайран в Алматы

В Алматы во время механической очистки дна водохранилища Сайран из-за несоблюдения мер предосторожности три экскаватора провалились в грунт, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".

Видео инцидента появилось в сети.

В управлении экологии и окружающей среды Алматы сообщили, что из-за резкого потепления и в связи с увеличением объёма талых вод грунт размягчился.

"С подрядной организацией проведены разъяснительные работы по соблюдению техники безопасности и даны рекомендации по использованию легковесной техники. В настоящее время ведутся работы по извлечению застрявшей техники. Данные работы будут завершены до 13 марта", - ответили в акимате.

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#Алматы #болото #Сайран
BaigeNews.kz
Вчера, 23:28
153
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