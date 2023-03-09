Экскаваторы провалились в грунт при очистке дна озера Сайран в Алматы

Фото: скриншот с видео

В Алматы во время механической очистки дна водохранилища Сайран из-за несоблюдения мер предосторожности три экскаватора провалились в грунт, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".

Видео инцидента появилось в сети.

В управлении экологии и окружающей среды Алматы сообщили, что из-за резкого потепления и в связи с увеличением объёма талых вод грунт размягчился.

"С подрядной организацией проведены разъяснительные работы по соблюдению техники безопасности и даны рекомендации по использованию легковесной техники. В настоящее время ведутся работы по извлечению застрявшей техники. Данные работы будут завершены до 13 марта", - ответили в акимате.