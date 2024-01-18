Экономика Китая выросла на 5,2%

Валовой внутренний продукт (ВВП) Китая вырос на 5,2% в годовом исчислении, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Синьхуа.

Согласно данным Государственного статистического управления (ГСУ) ВВП страны в 2023 году достиг рекордных 126,1 трлн юаней или 17,7 трлн долларов.

В 2023 году добавленная стоимость в промышленности выросла на 4,6%. Инвестиции в основные фонды в стране выросли на 3%. Объем розничной торговли вырос на 7,2%.

Располагаемый доход на душу населения номинально вырос на 6,3% до 39,2 тысячи юаней (около 5,5 тысяч долларов). Медианный показатель по располагаемому доходу составил 33 тысячи юаней.