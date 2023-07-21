Две тонны прекурсоров и 22 кг “синтетики”: нарколабораторию ликвидировали в Астане

Нарколабораторию организовал в Астане иностранец. Изъяты более двух тонн прекурсоров и 22 килограмма "синтетики", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками столичного департамента полиции совместно с ДПН МВД в ходе длительной разработки пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся производством синтетических наркотиков, и их реализацией на территории Казахстана.

Специально созданными следственно-оперативными группами при силовой поддержке бойцов подразделений спецназначения в Астане и Карагандинской области одновременно задержаны семь человек, которыми руководил 52-летний гражданин Украины.

"Для изготовления синтетических наркотиков злоумышленником был куплен частный дом в селе Керней Бухаржырауского района Карагандинской области, а также наняты семь граждан Казахстана. У каждого из задержанных были свои роли в преступной цепочке", – рассказал начальник ДП Астаны Марат Тулебаев.

На трассе Астана – Караганда полицейскими задержан 43-летний житель столицы, который являлся “перевозчиком”. Далее в ходе проведения оперативных мероприятий задержан и руководитель преступной группы с поличным, в момент изготовления наркотиков.

При обыске нарколаборатории изъято 22 килограмма “синтетики”, это порядка 100 тысяч разовых доз. Там же обнаружено более двух тонн прекурсоров, два реактора, защитные химические костюмы, а также другое лабораторное оборудование для производства синтетических наркотиков.

Начато досудебное производство по части 3 статьи 297 УК РК - “Незаконные изготовление, хранение, перевозка в целях сбыта, либо сбыт наркотических средств”. Организатору преступной деятельности грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Оперативно-следственные мероприятия по установлению иных участников и каналов поставки прекурсоров, а также оборудования для изготовления синтетических наркотиков продолжаются.