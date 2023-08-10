Два вагона табака на 1,3 миллиарда тенге пытались завезти в Казахстан контрабандой

Табачные изделия на 1,3 миллиарда тенге пытались незаконно завезти в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

Уголовное дело по факту попытки ввоза из Кыргызской Республики двух вагонов табачных изделий без УКМ и товаросопроводительных документов стоимостью более 1,3 млрд тенге расследуется Департаментом АФМ по Жамбылской области.