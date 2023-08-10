  • 10 Августа, 10:44
  • BAIGENEWS

Два вагона табака на 1,3 миллиарда тенге пытались завезти в Казахстан контрабандой

Сегодня, 10:16
АВТОР
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rus.lsm.lv Сегодня, 10:16
Сегодня, 10:16
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Фото: rus.lsm.lv

Табачные изделия на 1,3 миллиарда тенге пытались незаконно завезти в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

Уголовное дело по факту попытки ввоза из Кыргызской Республики двух вагонов табачных изделий без УКМ и товаросопроводительных документов стоимостью более 1,3 млрд тенге расследуется Департаментом АФМ по Жамбылской области.

"Сумма, подлежащая к уплате в бюджет акцизного сбора, согласно подсчётам органов госдоходов, составляет 585 млн тенге. В настоящее время в рамках уголовного дела проводится ряд следственно-оперативных мероприятий, в т.ч. соответствующие экспертизы, по результатам которых по уголовному делу будет принято процессуальное решение. В соответствии со статьей 201 УПК РК, иная информация разглашению не подлежит", - говорится в сообщении.

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