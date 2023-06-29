Два вагона с контрабандными сигатерами обнаружили пограничники в Жамбылской области

Фото: КНБ РК

Пограничники пресекли контрабандный ввоз сигарет из Кыргызстана в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

28 июня Пограничной службой КНБ в железнодорожном пункте пропуска "Мерке" Жамбылской области в ходе досмотра грузового поезда сообщением "Бишкек - Турксиб" в двух вагонах выявлена крупная партия сигарет без акцизных марок.

Груз следовал из Кыргызстана без сопроводительных документов. Его передали по последственности в соответствующий орган для дальнейшего разбирательства.