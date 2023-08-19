Дрифтовал из-за проблем в личной жизни: полицейские разыскали героя видео-ролика
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Социальные сети облетело видео ночного дрифта от водителя Lada Granta. Опасные трюки на дороге показывал житель Петропавловска перед зданием городского управления полиции, передаёт BaigeNews.kz.
Инцидент произошёл поздно ночью, 18 августа. Автомобиль обнаружен в районе озера Пестрое, на территории одного из дачных обществ. Вскоре был задержан и водитель автомашины. Им оказался 42-летний житель областного центра. Мужчина подтвердил, что за рулем был он. Объяснил свои действия тяжелым эмоциональным состоянием на фоне временных неприятностей в личной жизни.
"В отношении водителя составлены протоколы сразу по пяти статьям Кодекса РК об административных правонарушениях: 596, 590, 591, 593 и 595. По четырём из них задержанному грозят административные штрафы; за выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения — лишение права управления транспортными средствами на 6 месяцев", — сообщили в полиции.
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