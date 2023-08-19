  • 19 Августа, 19:51
  • BAIGENEWS
Почти в два раза подорожали книги и канцтовары в Казахстане
Смаилов потребовал оперативно завершить аудит на "АрселорМиттал Темиртау"
Авария на шахте "Казахстанская": ответственным может грозить до семи лет тюрьмы
Глава государства посетил селезадерживающую плотину "Аюсай" в Алматы
Лакшми Миттал знает о ЧП на принадлежащей ему шахте "Казахстанская
Избиение ребенка в центре Астаны: суд вынес решение
В Мангистау снят режим "веерного" отключения электроэнергии из-за аварии на МАЭК
Судью в Таразе подозревают в получении взятки в два миллиона тенге
С 1 сентября увеличат размер госстипендий в Казахстане
Продавцы авто смогут онлайн передать госномера новому владельцу
Житель Сарыагаша подарил своей жене почку
Еще один казахстанский клуб вылетел из еврокубков
Найдено тело второго горняка после ЧП на шахте в Темиртау
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Дрифтовал из-за проблем в личной жизни: полицейские разыскали героя видео-ролика

Сегодня, 19:15
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Дрифтовал из-за проблем в личной жизни: полицейские разыскали героя видео-ролика Сегодня, 19:15
Сегодня, 19:15
128

Социальные сети облетело видео ночного дрифта от водителя Lada Granta. Опасные трюки на дороге показывал житель Петропавловска перед зданием городского управления полиции,  передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл поздно ночью, 18 августа. Автомобиль обнаружен в районе озера Пестрое, на территории одного из дачных обществ.  Вскоре был задержан и водитель автомашины. Им оказался 42-летний житель областного центра. Мужчина подтвердил, что за рулем был он. Объяснил свои действия тяжелым эмоциональным состоянием на фоне временных неприятностей в личной жизни.

"В отношении водителя составлены протоколы сразу по пяти статьям Кодекса РК об административных правонарушениях: 596, 590, 591, 593 и 595. По четырём из них задержанному грозят административные штрафы; за выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения — лишение права управления транспортными средствами на 6 месяцев", — сообщили в полиции.

 

Самое читаемое

Наверх