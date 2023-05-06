Драку пьяных айтишников остановили полицейские в Кокшетау

Фото: скриншот с видео

В Сети появились видео пьяной драки в Кокшетау, вмешаться в конфликт пришлось полицейским, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ЖЕСТЬ КОКШЕ | KZ 😱 (@zhest_kokshe)

"5 мая при патрулировании областного центра экипажем "Аскер-7" на пересечении улиц Ауельбекова и Сагдиева замечена группа молодых людей, между которыми происходил конфликт. В целях недопущения нарушений общественного порядка, сотрудниками полиции приняты меры для предотвращения конфликта, в результате которых четверо мужчин доставлены в УП", — сообщили в полиции.

Медицинское освидетельствование показало, что горожане находились в состоянии алкогольного опьянения. Также выяснилось, что задержанные работают одной из компьютерных фирм.

Все участники конфликта привлечены к административной ответственности по статье 440 КоАП РК (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения).