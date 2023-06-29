Достаточно обратиться в поликлинику – оформление инвалидности упростили в Казахстане

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В Казахстане законодательно закреплен заочно-проактивный формат установления инвалидности, передает корреспондент BaigeNews.kz со ссылкой на председателя Комитета труда и социальной защиты Толегена Оспанкулова.

"Данный формат в пилотном проекте реализуется с 1 января 2022 года. Но он составлял по итогам 2022 года 20% от общего количества первичных освидетельствований граждан. На сегодня данный перечень нозологических форм, согласно совместного приказа министерства труда и министерства здравоохранения, расширен, и к имеющимся 12 нозологиям добавили дополнительные", - сообщил Оспанкулов, выступая на брифинге в службе центральных коммуникаций.

Глава комитета труда проинформировал, что в рамках социального кодекса предусмотрено также внедрение единого реестра независимых экспертов, которые будут отобраны на конкурсной основе с учетом уровня их квалификации и стажа работы. Данная работа будет проводиться по закону с 1 января 2025 года, но в пилотном режиме начнется уже с 1 июля текущего года.

По словам представителя Минтруда, заочно-проактивный формат медико-социальной экспертизы по установлению инвалидности прежде всего направлен на исключение прямого контакта и соответственно коррупционных составляющих.

"Весь процесс установления инвалидности независимыми экспертами из разных городов Казахстана, например, Астаны, Караганды и Актау, будет осуществляться на основании электронных документов медицинских учреждений. То есть при таком формате по установлению инвалидности достаточно будет обратиться только в поликлинику без хождения по другим инстанциям", - сказал он.

При этом медико-социальная экспертиза, дальнейшее назначение положенных социальных выплат и специальных социальных услуг будет проводиться без участия заявителя, автоматически, на основе данных, получаемых из информационных систем государственных органов.