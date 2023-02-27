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пресс-служба премьер-министра РК Сегодня, 18:17
74
Сегодня, 18:17
74
Фото: пресс-служба премьер-министра РК

Досбол Бекмагамбетов назначен вице-министром экологии и природных ресурсов РК

Постановлением Правительства Республики Казахстан Бекмагамбетов Досбол Боташевич назначен на должность вице-министра экологии и природных ресурсов РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Ранее он занимал должность замглавы Комитета по водным ресурсам.

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#Досбол Бекмагамбетов #вице-министр экологии и природных ресурсов РК #назначение
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:17
74
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