"Должны служить примером" - глава Минкульта обратилась к молодёжи

В ходе церемонии награждения обладателей государственной молодежной премии "Дарын" министр культуры и информации РК Аида Балаева призвала молодежь не бросаться из крайности в крайность, передаёт BaigeNews.kz.

В своём выступлении Аида Балаева отметила, что премию "Дарын" всегда отличала требовательность в отношении молодых талантов, где ценится не просто творческий, научный, спортивный успех человека, а его высокий интеллектуально-гражданский дух, его устремленность к изменению окружающего мира к лучшему.

"Именно поэтому Глава государства, всецело поддерживая талантливую молодежь, всегда уделяет внимание новому качеству нации. Нации, способной занять достойное место в большой семье человечества и показать миру свои достижения. Но самое важное – президент убежден, что в основе такого общества должны стоять интеллектуалы: молодые ученые, прагматичные бизнесмены, деятели культуры, талантливые спортсмены. Причем, речь идет не только о профессиональном успехе. Внутренняя интеллигентность и культура, стремление учиться и развиваться, не бояться постигать новое, создавать и хранить традиции предков – вот главные качества, о которых говорит Глава государства. Стать целостной личностью можно только достигнув этих качеств, и соблюдая эти вроде бы очевидные и понятные всем постулаты", - подчеркнула министр.

Глава Минкульта заявила, что яркие представители прогресивной молодёжи должны служить примером для следующих поколений и всеми имеющимися средствами и силами пропагандировать такие ценности как добросовестный труд, взаимное уважение, здоровый образ жизни, соблюдение общественной культуры, саморазвитие и позитивный настрой в среде своих ровесников, заражать их положительным примером.

"Говоря об этом, мы не должны скрывать обратную, не совсем благополучную сторону жизни, когда немалая часть наших молодых людей часто бросается из крайности в крайность. Прежде всего, это касается духовных ориентиров. Непросвещённая религиозность, стремление к лёгкому заработку, лудомания и наркомания – все это параллельная реальность, которую мы должны изменить. Ибо, это наша молодежь, они также ваши ровесники! Все масштабные реформы, инициативы и программы президента, которые внедряются в нашу жизнь за последние годы – это мощный фундамент для будущих поколений. Они нужны сегодня, чтобы завтрашнее общество, которое поведете вы, не сталкивался с барьерами и сосредоточился на более глобальных миссиях. Как видите, государство создает все условия для развития молодежи, а президент всегда поддерживает ее и призывает к самосовершенствованию", - заявила Аида Балаева.

Отметим, в 2023 году обладателями премии "Дарын" стали 19 молодых казахстанцев, добившихся серьёзных результатов в сферах науки, культуры, медиа, спорта и др. Всего на соискание премии государственными органами и общественными объединениями было представлено более 340 кандидатур.

С момента учреждения государственной премии "Дарын" её обладателями стали более 320 человек из различных сфер.