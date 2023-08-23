Для чего казахстанцы крадут дорожные знаки
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На 20 миллионов тенге украдено дорожных знаков с начала года
"Факты краж дорожных знаков и защитных сооружений регистрируются ежегодно. Однако, по сравнению с предыдущими годами фактов краж фиксируется всё меньше. К примеру, с начала 2023 года с республиканских трасс украдено элементов дорожной инфраструктуры на сумму порядка 20 миллионов тенге. В 2021 году данный ущерб составил более 60 миллионов тенге", - говорится в сообщении компании.
Как отметили в КазАвтоЖол, в основном крадут дорожные знаки, сетчатые ограждения от скота, катафоты и стробоскопы. Были случаи, когда неопределенные лица украли два больших трансформатора под освещение.
"Украденные элементы дорожной инфраструктуры чаще всего используют в бытовых целях: из дорожных знаков квадратной формы делают лопаты, из круглых — крышки для кастрюль и казанов, светодиодные катафоты крепят к велосипедам, из заградительных сеток от скота мастерят заборы для дома", - уточнили в компании.
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