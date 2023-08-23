Для чего казахстанцы крадут дорожные знаки

На 20 миллионов тенге украдено дорожных знаков с начала года

"Факты краж дорожных знаков и защитных сооружений регистрируются ежегодно. Однако, по сравнению с предыдущими годами фактов краж фиксируется всё меньше. К примеру, с начала 2023 года с республиканских трасс украдено элементов дорожной инфраструктуры на сумму порядка 20 миллионов тенге. В 2021 году данный ущерб составил более 60 миллионов тенге", - говорится в сообщении компании.

Как отметили в КазАвтоЖол, в основном крадут дорожные знаки, сетчатые ограждения от скота, катафоты и стробоскопы. Были случаи, когда неопределенные лица украли два больших трансформатора под освещение.