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Для чего казахстанцы крадут дорожные знаки

Сегодня, 09:36
АВТОР
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ru.qaj.kz Сегодня, 09:36
Сегодня, 09:36
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Фото: ru.qaj.kz

На 20 миллионов тенге украдено дорожных знаков с начала года

"Факты краж дорожных знаков и защитных сооружений регистрируются ежегодно. Однако, по сравнению с предыдущими годами фактов краж фиксируется всё меньше. К примеру, с начала 2023 года с республиканских трасс украдено элементов дорожной инфраструктуры на сумму порядка 20 миллионов тенге. В 2021 году данный ущерб составил более 60 миллионов тенге", - говорится в сообщении компании.

Как отметили в КазАвтоЖол, в основном крадут дорожные знаки, сетчатые ограждения от скота, катафоты и стробоскопы. Были случаи, когда неопределенные лица украли два больших трансформатора под освещение.

"Украденные элементы дорожной инфраструктуры чаще всего используют в бытовых целях: из дорожных знаков квадратной формы делают лопаты, из круглых — крышки для кастрюль и казанов, светодиодные катафоты крепят к велосипедам, из заградительных сеток от скота мастерят заборы для дома", - уточнили в компании.



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