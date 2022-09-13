Девять центров поддержки детей с аутизмом работают в Казахстане

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На сегодня в Казахстане функционируют девять центров поддержки детей с аутизмом. В 2023 году откроется ещё один центр в СКО. Об этом рассказала директор РГУ "Национальный научно-практический центр развития специального и инклюзивного образования" Айгерим Кудеринова на аппаратном совещании министерства просвещения, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно приведённым данным общее количество детей с ограниченными возможностями от нуля до 18 лет составляет 175 082. Из них: раннего возраста от нуля до трёх лет — 7864 детей, дошкольного возраста от трёх до шести лет — 54 944 детей, школьного возраста от шести до 16 лет — 97 284 детей, подросткового возраста 16-18 лет — 14990 детей.

По словам спикера, уже приняты комплексные меры по выявлению детей с особыми образовательными потребностями.

"По поручению президента Казахстана изменена норма открытия психолого-медико-педагогической консультации с 60 тысяч детского населения на 50 тысяч. В этой связи расширена сеть ПМПК с 75 единиц до 87, в 2023 году планируется открыть еще восемь ПМПК. Деятельность психолого-медико-педагогических консультаций (ПМПК) переформатирована с медицинской модели от постановки диагноза к педагогической, то есть к оценке особых образовательных потребностей. Для этого разработаны программы обследования для ПМПК", — сказала Айгерим Кудеринова.

Кроме того, совместно с министерством здравоохранения Казахстана принят приказ по обмену данными между ПМПК и ПМСП по итогам скрининга детского населения. Это позволит с раннего возраста выявлять детей с проблемами в развитии и оказывать им своевременную психолого-педагогическую поддержку, считает она.

"Разработаны и утверждены правила психолого-педагогического сопровождения, которое включает в себя адаптацию и индивидуализацию учебных программ, помощь со стороны специальных педагогов, сопровождение педагогом-ассистентом, создание безбарьерной среды и обеспечение необходимыми учебно-методическими комплексами", — отметила она.

Также, по её словам, пересмотрена номенклатура организаций образования, включён новый вид специальных организаций образования — центры поддержки детей с аутизмом (аутизм-центры).