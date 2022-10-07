Детская смертность в Казахстане снизилась в 2,4 раза

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На 75 процентов увеличилась выживаемость несовершеннолетних онкобольных со злокачественными новообразованиями и в 2,4 раза снизилась детская смертность в Казахстане - об этом в ходе Международной научно-практическая конференции педиатров и детских хирургов РК сообщил вице-министр здравоохранения Вячеслав Дудник, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Минздрава.

Он подчеркнул, что таких результатов удалось достичь благодаря работе по улучшению качества оказания медицинской помощи детям первого года жизни и улучшению материально-технического оснащения медицинских организаций, а также обеспечению маленьких пациентов лекарственными средствами.

“В целях раннего выявления наследственных болезней и врожденных пороков развития в стране проводят скрининговые исследования. Ежегодно их проходят свыше 400 тысяч беременных и 1,6 миллиона детей, также проводят более полутора тысяч оперативных вмешательств новорожденным с врожденными пороками развития. Эффективность оперативного лечения по итогам 2021 года составляет свыше 85 процентов”, — отметил Вячеслав Дудник.

Вице-министр также рассказал об успехах в развитии детской кардиохирургии и интервенционной кардиологии. Ежегодно в РК детям с врожденными пороками сердца проводится свыше 2 500 оперативных вмешательств, в том числе третьего и четвёртого уровней сложности.

Под особым контролем Минздрава — онкологическая и гематологическая помощь. Благодаря работе в этом направлении выживаемость детей со злокачественными новообразованиями в Казахстане выросла до 74,6 процента.

По словам замминистра, за счет финансирования ОСМС стала доступнее и реабилитация юных пациентов. Если в 2021 году ее получили свыше 53 тысячи детей, то с начала этого года восстановительное лечение прошли уже более 62 тысячи несовершеннолетних.