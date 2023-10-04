Дефицит воды грозит Казахстану - эксперты
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По данным Всемирного банка, объём водных ресурсов в Казахстане снизится с 90 до 76 кубических километров в год уже через семь лет. Таким прогнозом поделились эксперты на конференции с участием иностранных специалистов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 31 канал.
По прогнозам экспертов, дефицит воды в стране составит около 15 процентов через семь лет. Они отмечают несколько факторов, влияющих на сокращение водных ресурсов: сокращается внешний приток воды, меняется климат, изнашивается инфраструктура, рост населения и сельхозугодий.
"Фермерам необходимо знать, как сохранять снег на полях. Это создание стерни, которая, как арматура, держит снежный покров. Либо проводить уплотнение снежного покрова — то есть, проводить снегозадержание. Это одна часть проблемы, которая преимущественна для северной части страны", - сказал эксперт по управлению водными ресурсами Азамат Кауазов.
Между тем, на юге страны крестьянам рекомендуют переходить на капельное орошение. Однако цены технологии высокие. Только на 16% орошаемой пашни используются технологии капельного полива и дождевальные установки.
Как отмечают эксперты, помимо дефицита воды, необходимо очищать загрязненные водоемы. К примеру, юго-восточной части Балхаша и на востоке Иртыша содержатся такие тяжелые металлы, как цинк и медь.
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