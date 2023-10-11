Червя в каше нашёл ученик в школьной столовой в Павлодаре
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Неприятный инцидент произошел в одной из школьных столовых Павлодара. Семиклассник в каше обнаружил живого червя. История не на шутку взбудоражила родителей учеников. На общепит посыпались проверки со стороны руководства школы и санитарных врачей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".
Мальчик отправил фото тарелки с кашей маме, а она поделилась им в социальных сетях, требуя разобраться в ситуации.
Сразу после инцидента общепит проверили директор учебного заведения, завуч и представитель родительской общественности. Нарушений, говорят, не обнаружили.
"Родитель и я эту кашу попробовали, она на вкус была свежая, без каких-либо запахов, вкусов лишних. Потом мы попросили сертификат на крупу, из которой была изготовлена каша. Документ соответствовал нормам. Но мы всё-таки попросили ещё, чтобы арендатор показала нам мешок с крупой, тоже посмотрели – нормальная, без запахов, там ничего лишнего не было", - рассказала директор СОШ №42 Павлодара Гульнар Топанова.
Случившееся довело до слёз арендатора школьной столовой. Она предполагает, что червь мог попасть в тарелку из яблок. Их кстати тоже продают в общепите.
Больше всех ситуацией возмущены родители. У них и до этого было много претензий к школьной столовой, а сегодня многие запретили своим детям там питаться.
"Я в шоке. Мы неоднократно жаловались на нашу столовую, но мер никаких не принимали. Детям не нравится, не вкусно. В том году постоянно была одна и та же рыбная котлета. Еда холодная", - сообщила жительница Павлодара Екатерина Лавренюк.
Столовую проверят и санитарные врачи. Вместе с прокуратурой они будут решать дальнейшую судьбу арендаторов общепита.
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