Червя в каше нашёл ученик в школьной столовой в Павлодаре

Неприятный инцидент произошел в одной из школьных столовых Павлодара. Семиклассник в каше обнаружил живого червя. История не на шутку взбудоражила родителей учеников. На общепит посыпались проверки со стороны руководства школы и санитарных врачей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Мальчик отправил фото тарелки с кашей маме, а она поделилась им в социальных сетях, требуя разобраться в ситуации.

Сразу после инцидента общепит проверили директор учебного заведения, завуч и представитель родительской общественности. Нарушений, говорят, не обнаружили.

"Родитель и я эту кашу попробовали, она на вкус была свежая, без каких-либо запахов, вкусов лишних. Потом мы попросили сертификат на крупу, из которой была изготовлена каша. Документ соответствовал нормам. Но мы всё-таки попросили ещё, чтобы арендатор показала нам мешок с крупой, тоже посмотрели – нормальная, без запахов, там ничего лишнего не было", - рассказала директор СОШ №42 Павлодара Гульнар Топанова.

Случившееся довело до слёз арендатора школьной столовой. Она предполагает, что червь мог попасть в тарелку из яблок. Их кстати тоже продают в общепите.

Больше всех ситуацией возмущены родители. У них и до этого было много претензий к школьной столовой, а сегодня многие запретили своим детям там питаться.

"Я в шоке. Мы неоднократно жаловались на нашу столовую, но мер никаких не принимали. Детям не нравится, не вкусно. В том году постоянно была одна и та же рыбная котлета. Еда холодная", - сообщила жительница Павлодара Екатерина Лавренюк.

Столовую проверят и санитарные врачи. Вместе с прокуратурой они будут решать дальнейшую судьбу арендаторов общепита.