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Частичная мобилизация в России завершена
Частичная мобилизация в России завершена, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства обороны РФ.
Об этом глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину.
Министр отметил, что частичная мобилизация стартовала 21 сентября, в рамках которой планировалось призвать и направить в войска 300 тысяч граждан.
"В ходе частичной мобилизации было призвано и направлено в войска более 1,3 тысячи представителей органов исполнительной власти различного уровня, свыше 27 тысяч предпринимателей. 13 тысяч граждан, не дожидаясь повесток, изъявили желание исполнить свой долг и были направлены в войска в качестве добровольцев. Средний возраст мобилизованных граждан составил 35 лет", - доложил Шойгу.
По его словам, на начальном этапе были проблемы со снабжением, разными видами довольствия.
"Сегодня эти проблемы решены. Все прибывшие в войска обеспечены положенными видами довольствия, формой одежды, экипировкой, питанием по нормам военнослужащих-контрактников. Особое внимание уделено подготовке призванных из запаса в учебных центрах и на полигонах, где в настоящее время 218 тысяч человек совершенствуют свою подготовку в составе экипажей и расчётов", - сказал министр.
После завершения обучения в район специальной военной операции направлены 82 тысяч человек, из которых более 41 тысячи действуют в составе подразделений. Участвующие в боевых действиях получат статус ветерана боевых действий и соответствующий пакет социальных льгот.
"Отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили сегодня. Оповещение граждан прекращено. Установленное Вами задание — 300 тысяч человек — выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется. Военные комиссариаты в рамках специальной военной операции продолжат мероприятия по укомплектованию войск только за счёт приёма добровольцев и кандидатов на прохождение военной службы по контракту", - сказал министр Путину.
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