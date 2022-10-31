Cамое время открывать что-то новое в Казахстане - молодой иллюстратор о цифровом искусстве

Фото: BaigeNews.kz

Цифровое искусство активно развивается в Казахстане. Карандаши и бумагу заменили планшеты, стилусы, искусственный интеллект и нейросети. Корреспондент BaigeNews.kz поговорил о новых возможностях с Аружан Унарбековой - молодым иллюстратором, взорвавшим TikTok.

Аружан 22 года. Она родом из Серебрянска, маленького города возле Усть-Каменогорска. Девушка учится на архитектурного дизайнера в Евразийском национальном университете имени Гумилева в Астане.

- Как Вы пришли в искусство?

- Художественную школу я не оканчивала, и на моей специальности не учат академическому рисунку и живописи. С детства рисовала и даже хотела поступить на художественную специальность, но папа поставил условие - получить серьёзную профессию для будущего, выбор пал на архитектуру. Но сейчас я думаю, стоило поступать в "Шабыт", моя работа связана с анимационными роликами.

- Анимация - жанр мультипликации, где одного вдохновения не достаточно, нужны также практические навыки. Где вы им обучались?

- Я не ходила на курсы анимации, но обучалась академическому рисунку у Виктора Матвеевича, это учитель из Аграрного вуза. Рисую на iPad в приложении procreate, в целом там все понятно, рисуешь интуитивно. Я начала заниматься анимацией только год назад. Раньше несерьезно относилась к тому, что рисую. Но когда в ТikTok начали "залетать" видео, подумала “почему бы и нет”. Осознала, что мне не обязательно идти работать по профессии.

- Почему Вы выбираете для анимации именно казахстанcких героев, а не более узнаваемые образы из аниме, фильмов и книг?

- Мне хотелось изобразить что-то отечественное, наше. Заметила, что наши художники пишут замечательные картины, связанные с казахскими традициями, но там нет личности. Я хотела показать, какие у нас были и есть классные люди, и вдохновить других быть как они. В комментариях читаю, молодым людям нравится, и они сами просят сделать анимацию на определенного персонажа. Например, просят сделать анимацию на Алтынсарина, потому что мальчик учится в школе имени Алтынсарина, и возможно он сам начнет больше читать о нём и его произведения.

- Сколько времени уходит на одну иллюстрацию?

- Если я вдохновлена, сложную работу могу сделать за два дня. Нарисовать быстро, но чтобы сформировалась идея, нужна неделя. Я всегда планирую образы, они не приходят в моменте. Также мои друзья помогают, я им показываю, и они могут обратить моё внимание на определённые детали, которые я исправляю, и действительно становится гармоничнее.

- Как TikTok помогает Вам продвигать свои рисунки в массы?

- TikTok хорошо помог показать своё творчество всем. Это прогрессивная площадка сейчас. У меня нет плана публикаций, всё естественно происходит. Никакого дополнительного плана по продвижению тоже нет.

- Кто главная звезда вашего TikTok?

- Конечно, президент. У него запоминающийся образ - это седые волосы, очки, синий костюм, сразу понятно, что это наш президент. Его и технически легко рисовать.

- Грядут выборы... Почему вы выбрали именно образ Токаева для иллюстрации?

- Я знаю, что он был генеральным директором отделения ООН в Женеве. Его знания языков впечатляют. Посмотрев на депутатов, я бы не сказала, что хоть о кому-нибудь могла бы довериться в политических решениях. Токаев мне импонирует, но конечно я не обожествляю его, не идеализирую. Он просто человек, который делает свою работу. И я захотела запечатлеть его.

- Каких еще казахстанских деятелей Вы планируете изобразить?

- Я бы хотела рисовать больше женские образы. Возможно сделать коллаборации с художниками. У нас богатая история сильных женских образов, которые должны увидеть большее количество людей и вспомнить о них.

- Сейчас много цифровых художников, но что отличает Вас от всех остальных?

- Я люблю рисовать очень детально, чтобы это восхищало. Не жалею времени и сил, чтобы это было качественно, подробно и производило эффект “вау”. Смотрю аниме, возможно это стало смешением немного анимационного стиля, отечественных героев и dark колористики.

- Планируете ли Вы обучаться анимации профессионально дальше?

- Поступать в магистратуру в Казахстане, мне сказали, нет смысла. Лучше самообучаться через курсы и практику. Я бы сказала, что во всех творческих профессиях в Казахстане, пока что надо учиться самому. Вузовское творческое образование ничего особо не даёт.

- Сложно ли молодому иллюстратору развиваться и показывать себя в Казахстане?

- Я считаю, что в Казахстане сейчас самое время открывать что-то новое. У нас такой чистый лист. И ты можешь делать всё, что хочешь и умеешь, и тебя обязательно поддержат и заметят. Многого у нас ещё нет, и удивить пока что не так тяжело. Всегда страшно начать делиться своими работами, но нужно сделать первый шаг. Тогда мир узнает о вас, о идеях, которые вы транслируете через свои работы, и вы обязательно найдёте свою аудиторию и единомышленников.