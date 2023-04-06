Бывший вице-министр энергетики отсудил 10 миллионов тенге у Минфина

Напомним, суд вменял ему хищение 215 миллионов тенге, выделенных в 2015 на установку приборов учёта тепла в Сарани Карагандинской области, где нет центрального отопления. Сообщалось, что счётчики монтировались в пустые стены. Тогда прокуроры запросили для него 10 лет тюрьмы.

В 2018 году Шкарупу задержала следственно-оперативная группа генеральной прокуратуры РК, его водворили в следственный изолятор по санкционированной следственным судом заочной мере пресечения в виде "содержания под стражей".

"Иск бывшего вице-министра Анатолия Шкапуры мотивирован тем, что приговором суда он признан невиновным и оправдан в связи с недоказанностью участия в совершении уголовных правонарушений. Этим же приговором за ним признано право на возмещение вреда, причинённого незаконными действиями органа, ведущего уголовный процесс", - говорится в сообщении суда.

Уточняется, что суд иск удовлетворил частично. С министерства финансов взыскана компенсация морального вреда в размере 10 миллионов тенге. Вывод суда обоснован тем, что в связи с незаконным привлечением к уголовной ответственности и нахождением в изоляции от общества путём применения меры пресечения в виде "содержание под стражей" истцу причинены моральные и нравственные страдания. Решение суда не вступило в законную силу.