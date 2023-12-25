Бывший глава погранслужбы КНБ Казахстана осужден на четыре года

Военный суд Алматинского гарнизона вынес приговор по делу экс-директора Пограничной службы КНБ РК Дархана Дильманова, передаёт BaigeNews.kz.

Генерал-лейтенант Дархан Дильманов был задержан летом 2022 года по подозрению во взяточничестве и содействии преступной схеме по перевалке грузов из Китая в Казахстан.

"Вследствие внедрения противоправной схемы перевалки грузов из Китайской Народной Республики в Республику Казахстан через пункт пропуска, не выезжая за его пределы и минуя общую очередь, совершено 1 750 круговых рейсов. Это повлекло причинение крупного ущерба. Дильманов и другие должностные лица обвинены в злоупотреблении властью с серьезными последствиями и получении крупной взятки, что соответствует статьям 28, 450 и 366 Уголовного кодекса Республики Казахстан", – сообщили в Военном суде.

Решением суда Дархан Дильманов приговорён к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Также бывшего Директора Погранслужбы лишили звания "генерал-лейтенант", ордена "Айбын" и почётного звания "Ветеран КНБ". Кроме того, отныне ему пожизненно запрещено занимать должности на государственной службе.

Сообщается, что во время приговора Дильманов признал вину и выразил раскаяние в содеянном.