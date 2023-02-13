Болельщики ФК "Каспий" перекрыли дорогу в Актау

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Фанаты актауского футбольного клуба "Каспий" устроили шествие по автомобильным дорогам города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. Они двигались по дороге к спорткомплексу, перекрывая движение всем видам транспорта.

Как сообщили в полиции, личности нарушителей уже установлены.

"На водителей автотранспортов Ford Fiesta и Toyota Camry составлены административные протоколы по части 2 статьи 593 - "Несоблюдение требований по перевозке пассажиров", части 1 статьи 595 - "Нарушение правил маневрирования" и статьи 614 - "Создание препятствий для движения транспортных средств" КоАП РК", - говорится в сообщении.

Кроме того, на мужчину с факелом, который позже бросил его на землю, также составлен протокол. За загрязнение мест общего пользования его оформили по части 1 статьи 434-2 КоАП РК.